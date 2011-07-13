Вратарь-новичок забил гол от своих ворот (ВИДЕО)

13 июля 2011

Английский «Вест Бромвич» потерпел поражение от американского футбольного клуба «Сан-Хосе» в товарищеском матче, в котором в ворота английской команды был забит курьезнейший мяч.

Поединок в Калифорнии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На третьей минуте первого тайма голкипер «Сан-Хосе» Дэвид Бингхэм сильным ударом с линии штрафной площади послал мяч на чужую половину поля. Снаряд, ударившись о газон, перескочил через голову вратаря «Вест Бромвича» Боаза Майхилла и залетел в сетку.

Примечательно, что этим матчем 21-летний Бингхэм дебютировал на профессиональном уровне.