Открытие Карабахского аэродрома затягивается из-за расширения его возможностей

13 июля 2011

Ко Дню победы, 9 мая, в степанакертском аэропорту не были завершены строительные работы, новая дата завершения работ и начала эксплуатации аэродрома назначена не была. Об этом в беседе с газетой «Грапарак» сообщил ответственный работник управления гражданской авиации Карабаха, пожелавший остаться неизвестным.



Дело в том, что поспешность в установлении и налаживании нового оборудования имела обратный эффект, поэтому на этот раз они стремятся не только устранить упущения, но также устанавить новое оборудование, которое предоставит возможность осуществлять многопрофильные рейсы.



Собеседник издания отметил, что поначалу работы велись только для принятия пассажирских самолетов, однако позднее было принято решение удлинить и расширить взлетную полосу, чтобы в аэропорту приземлялись и грузовые корабли.