Обама поблагодарил Лаврова за усилия по Карабаху

14 июля 2011

Президент США Барак Обама выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за проявленные усилия в Нагорно-Карабахском вопросе.

Президент США также особо подчеркнул обязательства США по достижению определенных результатов в рамочном соглашении. Как сообщает АПА, во встрече, проведенном в Вашингтоне, помимо карабахского конфликта, были обсуждены другие международные и двусторонние вопросы.

Напомним, что после того, как по итогам переговоров 24 июня в Казани президентов Медведева, Саргсяна и Алиева стороны конфликта обменялись обвинениями в срыве диалога, глава МИД РФ 8 июля по поручению своего президента посетил Ереван и Баку. Он передал руководству стран предложения Москвы по карабахскому урегулированию. В чем именно суть предложений Москвы, не сообщается.

Днем ранее, 7 июля, президент Армении Серж Саргсян имел телефонный разговор с госсекретарем США Хилари Клинтон, в ходе которого, как сообщала пресс-служба армянского лидера, были обсуждены вопросы по текущему этапу урегулирования вопроса Карабаха. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны