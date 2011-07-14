Северная область Армении лишилась головы. А еще в субботу Кочарян все отрицал

14 июля 2011

Правительство Армении решением от 14 июля удовлетворило заявление Арама Кочаряна об освобождении от должности главы Лорийской области. Решение вступит в силу с 12 августа.

В субботнем инетрвью газете «Еркир» Кочарян заявил, что не собирается в отставку и написал заявление об уходе в отпуск.

Газета «168 жам» сегодня написала, что руководство страны еще не решило кого назначить на место главы Лори. Вероятным кандидатом на эту должность издание называет бывшего руководителя области Генриха Кочиняна, «которому во власти доверяют». Кроме него, пишет «168 жам» в верхах обсуждают кандидатуры члена Совета по телерадиовещанию Ваграма Багдасаряна и начальника управления полиции Лорийской области Анубаха Амбаряна.