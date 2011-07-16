Дженнифер Лопес и Марк Энтони решили развестись

16 июля 2011

Певица и актриса Дженнифер Лопес и певец Марк Энтони объявили о разводе в пятницу.

В совместном заявлении журналу People пара отметила, что решение развестись далось им нелегко, однако все разногласия они смогли уладить "в товарищеском ключе".

"Для всех, кого затронул сейчас тяжелое время, и мы будем признательны за невмешательство в нашу частную жизнь", - говорится в заявлении.

41-летняя Лопес и 42-летний Энтони сочетались браком в июне 2004 года. Свадебная церемония прошла втайне от репортеров. В 2008 году у них родилась двойня. О том, с кем из родителей будут жить Макс и Эмми, не сообщается.

Для Дженнифер Лопес брак стал третьим по счету. Марк Энтони был женат дважды.