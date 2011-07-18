Мамедъяров повез в Москву ответ Азербайджана Медведеву по Карабаху

18 июля 2011

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с официальным визитом в Москве. Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, сегодня он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, проведет обмен мнениями по ряду двусторонних и международных вопросов. В ходе визита руководитель МИД Азербайджана передаст ответ официального Баку на личное письмо Медведева президенту Азербайджана в связи с урегулированием карабахского вопроса.

Мамедъяров и Лавров также осуществят обмен документов по ратификации договора о государственной границе, подписанного 3 сентября 2010 года между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подпишут план консультаций между МИД Азербайджана и России.