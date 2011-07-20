ООН готова официально объявить о голоде в Сомали

20 июля 2011

ООН намерена официально объявить о голоде в ряде районов Сомали в связи с самой опустошительной засухой за последние 50 лет, передает Русская служба Би-би-си.

По данным ООН, несмотря на поступающую помощь, ситуация в стране резко ухудшается, однако для продолжения гуманитарной акции благотворительным организациям необходимы гарантии безопасности от вооруженных группировок в Сомали.

В 2009 году связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Шабаб" запретила деятельность иностранных гуманитарных организаций на подконтрольных ей территориях в центре и на юге Сомали.

Однако недавно боевики разрешили ограниченный доступ гуманитарных грузов.

В общей сложности от сильнейшей за многие десятилетия засухи в Восточной Африке страдает около 10 млн человек.

Десятки тысяч сомалийских беженцев пытаются попасть в соседнюю Кению и Эфиопию.