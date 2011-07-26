Карабах Медведеву не поможет

26 июля 2011

Ряд экспертов связывает активность Москвы по карабахскому вопросу с желанием Дмитрия Медведева заработать очки в преддверии президентской предвыборной кампании в России. Об этом в интервью Day.Az заявил руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Михаил Нейжмаков.

При этом он отметил, что «кандидатура кремлевского кандидата на президентских выборах в России будет определена узким кругом лиц, и вряд ли дипломатические успехи нынешнего российского президента на Южном Кавказе будут иметь для них приоритетное значение».

Если дипломатические шаги российского президента и могут повлиять на его политическое будущее, то они, по словам политолога, коснутся иных направлений - ЕС и США, на которых и должен был работать образ «либерала Медведева».

«Поэтому активность России в вопросах карабахского урегулирования определяется не упомянутыми тактическими, а стратегическими мотивами. России больше, чем всем остальным сопредседателям Минской группы, невыгодно возникновение войны между Азербайджаном и Арменией. Вмешиваться напрямую в такой конфликт Москва все равно не будет (это для нее крайне невыгодно), что тут же станет причиной для недовольства в Армении, в том числе обвинений в предательстве», - заявил Михаил Нейжмаков.