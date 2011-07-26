Председатель армянского парламента обманул архитекторов на 15 миллионов

26 июля 2011

Для проектирования отремонтированного зала парламента аппарат Национального Собрания не выплатил компании «А-3 архитекторы» 15 млн. драмов ($40 тыс.), как было отмечено в предварительной смете.

Спикер НС Овик Абрамян призвал завершить работу и обещал заплатить после, однако обещания своего не сдержал. Компания намеревалась решить вопрос юридическим путем, однако, по сообщению газеты «Грапарак», спор между Абрамяном и компанией «А-3 архитекторы», руководимой Анаит Тарханян, может быть улажен без вмешательства суда.

Согласно источникам издания, спикер решил уладить вопрос при помощи своих делегатов. Теперь они пытаются придти к согласию, приемлемому для обеих сторон, пишет «Грапарак».