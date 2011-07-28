Карабах избавляется от «Европейского движения» с помощью полиции Армении

28 июля 2011

Председатель общественной организации «Европейское движение Арцаха» Айк Ханумян опубликовал открытое письмо с требованием об отставке начальника Полиции Армении Алика Саргсяна. В послании он обращается к «гражданскому обществу Армении».

Ханумян последние два года живет и работает в Карабахе, где выступает с различными образовательными инициативами, которые, как пишет автор письма, местные власти воспринимают в штыки. Кроме того, Ханумян периодически выступает в СМИ с критикой политики Армении в вопросе Карабаха как внутри страны, так и на международной арене.

«Ряд моих критических статей последнего времени стал поводом для того, чтобы арцахские власти предприняли серьезные шаги. Начались массовые давления в отношении близких мне людей и их родных. Власти Арцаха стали привлекать к своим действиям и армянских чиновников, в частности, начальника полиции Алика Саргсяна.

Последний 15 июля пригласил к себе моего отца, заместителя начальника следственного отдела Тавушской области Рубена Ханумяна, и посоветовал «воспитать» сына и заставить вернуться в Ереван.

Начальника полиции разозлила также мое отрицательное отношение к мадридским принципам и встрече в Казани . Кроме того, он предложил трудоустроить меня и, зная о моем французском образовании, предложил работу в национальном офисе Интерпола, лишь бы я вернулся из Степанакерта», - пишет автор открытого письма.

Ханумян не согласился покидать Карабах, после чего его отца пригласили в Ереван и потребовали написать заявление об уходе на пенсию. «Отмечу, что отец мог работать в системе еще 10 лет. Лишение работы отца - большой рычаг для оказания давления на меня, так как, лишившись возможности работать в Арцахе, деньги на проживание я в основном получал от отца. Он отказался писать заявление, однако 23 июля его вынудили уйти на пенсию.

Азербайджан, а в последние годы СССР и КГБ вели политику выдворения армян из Арцаха. Доказательством этому является операция «Кольцо» во главе с генералом Сафоновым. Оказывается, в сегодняшней Армении есть родные Сафонова в лице Алика Саргсяна и обратившихся к нему арцахских чиновников», - пишет Айк Ханумян.

Председатель «Европейского движения Арцаха» обратился к гражданскому обществу Армении с просьбой «любым образом требовать и достичь отставки начальника полиции Алика Саргсяна».

«Подлейший шаг начальника полиции может стать «хорошим прецедентом» для сил, стремящихся очистить Арцах от армян. В то же время прошу предпринять активные действия для реализации различных программ в Арцахе - от альтернативного образования до гражданской активности. Отсутствие свободной прессы, оппозиции и крайне слабое гражданское общество Арцаха уничтожили все противовесы власти, в результате чего произошла деградация политического режима - страна скатилась в логику тоталитарной системы», - резюмировал Айк Ханумян.