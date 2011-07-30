Турция прокомментировала информацию в связи с отставкой начальника Генштаба ВС

30 июля 2011

Пресс-служба правительства Турции распространила официальную информацию в связи с отставкой начальника Генштаба ВС Турции, генерала армии Ишыка Кошанера и назначением на должность командующего сухопутными войсками командующего силами жандармерии, генерала армии Неждета Озела.

В сообщении говорится, что начальник Генштаба Ишык Кошанер, командующий сухопутными войсками Эрдан Джейланоглу, командующий ВМС Ашраф Угур Йыгит и командующий ВВС Хасан Агсай 29 июля обратились в связи с собственной отставкой.

В связи с отставкой Кошанера решением Кабинета министров командующий силами жандармерии, генерал армии Неждет Озел назначен на должность командующего сухопутными войсками. Это назначение утвердил президент Абдула Гюль. С согласия премьер-министра генералу Озелу поручено исполнять обязанности начальника Генерального штаба.

Требования об отставке генерала Э.Джейланоглу, Х.Агсая и адмирала А.Йыгита приняты со стороны Министерства обороны.

Турецкое правительство заявило, что высший военный совет, как и планировалось, соберется 1 августа.