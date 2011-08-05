Грузинский чай запретили в Азербайджане

5 августа 2011

Государственный комитет Азербайджана по стандартизации, метрологи и патентам наложил запрет на продажу на территории страны безалкогольного напитка «İce Tea» грузинской компании «Kazbegi 1881».

В распространенном Госстандартом сообщении отмечается, что грузинский производитель в маркировке продукции не указал на этикетке стеклянных и полиэтиленовых бутылок информацию о наличии в продукции пищевых добавок группы E (E-102, E-122, E-131, E-110).

В результате лабораторной проверки в продукции было также выявлено превышение допустимой нормы дрожжей и плесени. Было принято решение изъять из продажи эти напитки и запретить их продажу в Азербайджане.