Беспорядки в Лондоне перекинулись в новый район

8 августа 2011

Новые беспорядки вспыхнули в воскресенье вечером на севере Лондона, на этот раз в районе Энфилд, соседнем с Тоттенхэмом, где произошли погромы накануне.

На улицах района в воскресенье вечером произошли стычки местных жителей с полицейскими. Около 200 молодых людей начали бить стекла в окрестных магазинах и нанесли повреждения полицейскому автомобилю.

«Вокруг множество людей. Это не массовые беспорядки, но серьезные волнения», - так описал ситуацию в своем микроблоге в Twitter местный депутат парламента Ник де Буа.

Скотланд-ярд направил усиленные патрули в Энфилд, равно как и в ряд других районов города.

Беспорядки вспыхнули в ночь на воскресенье в районе Тоттенхэм, где на этой неделе сотрудник полиции застрелил местного жителя. Пассажир частного такси (мини-кэба) 29-летний Марк Дагган погиб в четверг в результате перестрелки с полицейскими, которые намеревались провести обыск в автомобиле. В перестрелке также был ранен один из патрульных полицейских. Расследование всех обстоятельств инцидента проводит независимая комиссия по жалобам на полицию.

В субботу вечером толпа примерно из 300 человек собралась у здания полицейского участка на главной улице района Тоттенхэм с требованием «восстановления справедливости».

По информации Скотланд-ярда, участники стихийного протеста кидали бутылки с зажигательной смесью в полицейские автомобили, и им удалось поджечь две патрульные машины. Впоследствии участники беспорядков также подожгли двухэтажный автобус и начали громить близлежащие магазины, вынося из них товары.

По окончательным подсчетам Лондонской пожарной службы, ей пришлось тушить в общей сложности 49 очагов возгорания в районе, передает "РИА Новости".