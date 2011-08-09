Путь к сердцу избирателя партия армянского олигарха прокладывает через детей
Предвыборную кампанию партии Армении начали задолго до официального старта агитации. «Процветающая Армения», например, решила достучаться до потенциальных избирателей через детей, пишет газета «Грапарак».
В эти дни во многих ереванских дворах организуются увеселительные мероприятия для детей с участием клоунов и сказочных героев. При этом в ходе этих мероприятий проводися неприкрытая агитация, отмечает издание. «А сейчас я объявлю имя нашего спонсора, и вы громко скажете ему спасибо, - объявил ведущий праздника в дворе домов округа Арабкир. - Наш спонсор - партия «Процветающая Армения» и фонд Гагика Царукяна», после чего дети восхищенно кричали «Спа-си-бо».
Все это транслируется по ТВ и преподносится в качестве крайне гуманистического и благотворительного шага, пишет «Грапарак».