Путь к сердцу избирателя партия армянского олигарха прокладывает через детей

9 августа 2011

Предвыборную кампанию партии Армении начали задолго до официального старта агитации. «Процветающая Армения», например, решила достучаться до потенциальных избирателей через детей, пишет газета «Грапарак».

В эти дни во многих ереванских дворах организуются увеселительные мероприятия для детей с участием клоунов и сказочных героев. При этом в ходе этих мероприятий проводися неприкрытая агитация, отмечает издание. «А сейчас я объявлю имя нашего спонсора, и вы громко скажете ему спасибо, - объявил ведущий праздника в дворе домов округа Арабкир. - Наш спонсор - партия «Процветающая Армения» и фонд Гагика Царукяна», после чего дети восхищенно кричали «Спа-си-бо».

Все это транслируется по ТВ и преподносится в качестве крайне гуманистического и благотворительного шага, пишет «Грапарак».