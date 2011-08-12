Софи Лорен засняли загорающей топлес

12 августа 2011

Софи Лорен была запечатлена загорающей топлесс на итальянском пляже Порто Ротондо, куда она приехала в гости к друзьям. Это фото - настоящая удача, в том смысле что за всю свою жизнь актриса еще всего лишь раз была запечатлена в таком виде, пишет Tata.ru. Это было очень давно, в самом начале ее карьеры, когда она снялась в фильме «Это был он... да! да!», где была пара откровенных сцен.

76-илетняя актриса всегда категорически опровергала предположения о том, что она когда-либо делала пластические операции.