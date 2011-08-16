Войска Каддафи не смогли попасть ракетой по повстанцам

16 августа 2011

Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, запустили по позициям повстанцев тактическую баллистическую ракету Р-17 ("Скад-Б" - по классификации НАТО), но она отклонилась от цели почти на 80 километров и упала в пустыне, сообщает AFP со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Чиновник, имя которого не называется, заявил, что ракета была запущена в воскресенье 14 августа с позиций войск Муаммара Каддафи в прибрежном городе Сирт. По информации английской газеты The Daily Telegraph, ее полет был зафиксирован боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis) одного из кораблей ВМФ США.

Как предположил сотрудник Пентагона, целью "Скада" был расположенный к востоку город Брега, находящийся под контролем повстанцев, сообщает Lenta.ru.