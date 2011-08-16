2026 г. 3 июня, среда
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Руководство Армении проигнорировало последний концерт дудукиста Дживана Гаспаряна

На вчерашний концерт по случаю 65-летия сценической жизни знаменитого дудукиста Дживана Гаспаряна были приглашены все члены правительства Армении и руководители силовых ведомств, однако они не явились на мероприятие. Об этом пишет газета «Грапарак» соссылкой на организаторов концерта.

Издание отмечает, что юбилей проигнорировала даже министр культуры. В зале присутствовали лишь руковолитель администрации минкульта Сергей Аветисян и депутат от республиканцев Ашот Агабабян с внуком.

«Грапарак» располагает информацией о том, что это был последний сольный концерт мастера дудука Дживана Гаспаряна, который решил покинуть большую сцену.

Армения
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