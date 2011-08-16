Серж Саргсян откровенно упрекнул Лукашенко из-за Карабаха – «МН»

16 августа 2011

В прессе, в том числе западной, уже появились сообщения, что основным итогом саммита ОДКБ в Астане стало решение ускорить формирование Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. К концу нынешнего года они должны насчитывать 19 тыс. военнослужащих. Об этом в газете «Московские новости» пишет Аркадий Дубнов.

В кулуарах саммита говорили, что наиболее активно настаивал на этом председательствующий в нынешнем году в ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Весь мусульманский мир бурлит. Могут возникнуть обострения и в наших мусульманских странах - в Таджикистане, проблем хватает и в Киргизии, Казахстане», — убеждал он коллег. При этом впервые за всю историю членства Белоруссии в ОДКБ Лукашенко предложил разместить часть создающихся военных подразделений на территории своей страны.

Трудно предположить, что центральноазиатские союзники Минска, а также Ереван готовы будут послать служить своих спецназовцев за тысячи километров, чтобы стать щитом для Лукашенко в условиях, когда их собственная безопасность находится под угрозой, пишет автор.

«Подтверждением такого вывода могут быть высказывания, сделанные, по моим данным, президентом Армении Сержем Саргсяном во время встречи в узком кругу в Астане. Он откровенно упрекнул белорусского коллегу за то, что Минск не выступил против инициативы Азербайджана перенести урегулирование карабахской проблемы на уровень Совбеза ООНЩ»,- отмечает Дубнов.