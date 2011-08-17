Британцев приговорили к 4 годам тюрьмы за призывы к погромам в Facebook

17 августа 2011

Двое жителей графства Чешир приговорены к четырем годам тюрьмы за призывы к погромам в социальной сети Facebook, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP. Приговоры 20-летнему Джордану Блэкшоу и 22-летнему Перри Сатклиффу-Кинану были внесены во вторник, 16 августа.

Блэкшоу, проживающий в Нортвиче, призывал, по данным следствия, устроить беспорядки в его родном городе 9 августа. Сатклифф-Кинан на своей странице в Facebook подстрекал к погромам в одном из районов Уоррингтона 10 августа.

Массовые беспорядки в Англии происходили с 6 по 10 августа. Беспорядки начались 6 августа в лондонском районе Тоттенхэм - в погромы магазинов и столкновения с полицией переросла акция протеста, участники которой требовали расследования гибели местного жителя Марка Даггана. В последующие три ночи беспорядки охватили и другие города, включая Бирмингем, Бристоль, Манчестер и Ливерпуль. Сотни магазинов оказались разграблены. В ходе беспорядков погибли пять человек - двое в Лондоне и трое в Бирмингеме.

В ходе расследования беспорядков правоохранительные органы пришли к выводу, что их участники используют для координации действий сервис для обмена мгновенными сообщениями BlackBerry Messenger (BBM), а также Facebook и Twitter. Разместившие призывы к беспорядкам в Сети, объявили британские правоохранительные органы, будут выявлены и привлечены к ответственности.