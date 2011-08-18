Езиды обвиняют в нападении армянского олигарха и видят национальный след

18 августа 2011

В среду 17 августа в селе Зовуни Котайской области произошла драка между местными езидами и армянами. Учатники столкновения сообщили корреспонденту «Айкакан жаманак», что у армян было оружие, и несколько езиддов были госпитализированы, а на месте дркаи оставались следы крови.

При этом издание сообщает, что огнестрельное оружие не было применено, но один из участников драки направил пистолет на голову председателя Национальной общины езидов Армении Азиза Тамояна.

Некоторые езиды, пишет газета, считают, что столкновение произошло на национальной почве, а за нападавшими армянами стоит олигарх, который хочет расширить владения.