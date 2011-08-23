Руководство армянской оппозиции прячется за спинами детей - режиссер
Авторами заявления семерых молодых активистов оппозиции на самом деле являются руководители Армянского национального конгресса. Об этом газете «Аравот» заявил член инциативы «Сардарапат», режиссер Тигран Хзмалян.
После ареста упомянутых активистов 9 августа «Сардарапат» выступил с их поддержкой, однако раскритиковал рукововдство АНК. Молодые оппозиционеры ответили, что инициатива пытается «вбить клин между молодежным крылом и руководящими структурами Конгресса».
«Это их оценка. Мы готовы ответить за каждое слово в нашем заявлении», - заявил Хзмалян, который осуждает Конгресс и лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна за «пассивность, отказ от решительных действий и сговор с властями».
Режиссер подтвердил, что «Сардарапат» выступает в поддержку молодых активистов, но осуждает стратегию руководства АНК, которое «прячется за спинами детей и пытается снять отвественность за арест с Сержа Саргсяна».