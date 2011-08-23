Руководство армянской оппозиции прячется за спинами детей - режиссер

23 августа 2011

Авторами заявления семерых молодых активистов оппозиции на самом деле являются руководители Армянского национального конгресса. Об этом газете «Аравот» заявил член инциативы «Сардарапат», режиссер Тигран Хзмалян.

После ареста упомянутых активистов 9 августа «Сардарапат» выступил с их поддержкой, однако раскритиковал рукововдство АНК. Молодые оппозиционеры ответили, что инициатива пытается «вбить клин между молодежным крылом и руководящими структурами Конгресса».

«Это их оценка. Мы готовы ответить за каждое слово в нашем заявлении», - заявил Хзмалян, который осуждает Конгресс и лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна за «пассивность, отказ от решительных действий и сговор с властями».

Режиссер подтвердил, что «Сардарапат» выступает в поддержку молодых активистов, но осуждает стратегию руководства АНК, которое «прячется за спинами детей и пытается снять отвественность за арест с Сержа Саргсяна».