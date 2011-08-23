Сыновья Каддафи не захвачены в плен. Один из них пообщался с журналистами

23 августа 2011

Лидер Ливии Муаммар Каддафи в стране и чувствует себя хорошо. С таким заявлением выступил представитель ливийского правительства Муса Ибрагим. Он отметил, что оба сына полковника рядом с ним.

"Они принимают участие в боевых действиях и проливают кровь", - заверил Ибрагим. По его словам, ливийское государство "все еще существует", передает РБК..

В то же время, корреспондент Би-би-си передал из Триполи, что еще один из сыновей полковника - Саиф аль-Ислам прибыл в гостиницу к журналистам. На вопрос, все ли в порядке с его отцом и находится ли он в Триполи, мужчина ответил: "Безусловно".

Саиф аль-Ислам также заявил, что мятежники попали в "ловушку" в Триполи, правительственные войска "сломали им хребет".

Таким образом, это опровергает информацию оппозиции, что сыновья ливийского лидера были захвачены, а позже один из них бежал из-под домашнего ареста.

Местонахождение Каддафи остается неизвестным. По одной из версий, он укрывается в резиденции в районе Баб-аль-Азизия в Триполи, который повстанцам пока не удалось взять. По неофициальным данным, авиация НАТО в ночь на 23 августа нанесла удары по резиденции ливийского лидера.