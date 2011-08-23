Шеварднадзе жалуется на «засилие армян и турок»

23 августа 2011

«Полнейшей чушью» назвал экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе сведения о том, что он передал власть Михаилу Саакашвили в 2003 году в результате сговора с армянским лобби Америки.

В интервью изданию «Асавал-Дасавали» он заявил, что не может подтвердить то, что Михаилу Саакашвили покровительствует армянское лобби. «Я могу сказать только одно, что мое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном строилось на настоящей дружбе и добрососедстве, и моими личными друзьями были Гейдар Алиев и Карен Демирчян».

При этом экс-президент согласился с тем, что «сегодня на курортах Грузии засилье турков и армян». «К сожалению сегодня наше государство без хозяина, и черти захватили беспризорную церковь, или почти захватили», - отметил Шеварднадзе.