Google Maps переименовал центральную площадь Триполи

23 августа 2011

На картографическом сервисе Google Maps появилось новое название одной из центральных площадей Триполи. Вместо Зеленой площади (Green Square), на Google Maps теперь отображается площадь Мучеников (Martyrs' Square).

Таким образом картографический сервис отреагировал на взятие Триполи повстанцами, именно они присвоили площади, носившей при Муаммаре Каддафи название Зеленая, новое имя. При этом, как отмечает Associated Press, у пользователей сервиса осталась возможность вести поиск как по старому, так и по новому названиям этой площади.

Силы повстанцев в ночь на 22 августа взяли под свой контроль большую часть Триполи. Очаги сопротивления, по данным на ранее утро 23 августа, остаются лишь в нескольких районах столицы Ливии. Руководство повстанческого Национального переходного совета (НПС) объявило, что контролирует 95 процентов Триполи, сообщает BBC News, и полностью сломить сопротивление лояльных Каддафи сил «удастся в ближайший день или два».

При этом руководство НПС подчеркнуло, что о полной победе можно будут говорить лишь после того, как в их руках окажется сам Муаммар Каддафи. Местонахождение Каддафи в данный момент неизвестно.