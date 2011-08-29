Ливийские повстанцы продолжают находить загадочные трупы

29 августа 2011

Руководство сил ливийских повстанцев будет пытаться идентифицировать около 50 обуглившихся трупов, обнаруженных в воскресенье в сгоревшем складском помещении в окрестностях Триполи, сообщает «Би-би-си».

Человеческие останки были найдены на территории военной базы, где размещалась бригада, которой командовал один из сыновей полковника Каддафи. Очевидец рассказал, что помещение было плотно забито захваченными гражданскими лицами, когда солдаты, одетые в военную форму, и наемники открыли по нему огонь и забросали гранатами.

По сообщению корреспондента на месте событий, еще больше тел находится снаружи склада - среди них человек, чьи ноги все еще связаны.

Ранее лидеры повстанцев высказывали опасения, что в руках правительственных войск могут находиться до 50 тысяч пленных, захваченных ими в ходе столкновений с силами оппозиции за последние несколько месяцев.

В пятницу в одной из больниц Триполи повстанцы обнаружили более 200 разлагающихся трупов. Врачи покинули своих пациентов из-за военных действий.