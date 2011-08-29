Певица Бейонсе объявила о беременности на церемонии MTV

29 августа 2011

29-летняя певица Бейонсе в конце выступления на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards показала публике округлившийся живот, подтвердив многочисленные слухи о своей беременности.

Главный приз премии музыкального телеканала достался 26-летней певице из Санта-Барбары Кэти Пери за песню "Fireworks".

За эту награду боролись британская певица Адель, американцы Beastie Boys, Бруно Марс и Тайлер "Создатель".

Среди других победителей – Бритни Спирс и Foo Fighters, передает Русская служба Би-би-си.