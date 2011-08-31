Georgia Times: Саакашвили мстит армянам из-за отца

31 августа 2011

Стуруа был прав: отец Саакашвили был армянином и бросил семью, отсюда у президента Грузии и осталась злость на него, что в итоге сказывается и на отношении к армянам. Об этом в интервью Georgia Times заявил глава Джавахской диаспоры России Агаси Арабян.

По его словам, в результате антиармянской политики Саакашвили все «откровения» грузинских политиков имеют систематичный и осмысленный подход, и высказывание госминистра Грузии по вопросам диаспоры Мирза Давитая о том, что «Сакартвело однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана» и является сторонником освобождения «оккупированных территорий» республики, отнюдь не случайно.

«Из-за своей дипломатической культуры и тактичности армянские власти не реагируют на это, терпят для того, чтобы не портить отношения с соседом. Ведь Саакашвили уже неоднократно говорил об общих с Азербайджаном врагах, - отметил Арабян. - Но мы, как общественная организация, считаем, что подобное заявление было сделано с целью провокации и обострения ситуации. По-другому это расценивать невозможно. Однако не стоит забывать, что Грузия и Армения - многолетние соседи. Поэтому грузинские власти, наоборот, должны сделать так, чтобы армяне не покидали свои края».