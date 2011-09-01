Главный полицейский Армении среагировал на «Позор!» и сказал, что не пощадит никого

1 сентября 2011

Вышедшего с заседания кабинета министров начальника Полиции Армении Алика Саргсяна встретили скандированием «Позор, позор!». Снаружи проходила акция протеста, десятки участников которой требовали найти истинных виновных и справедливо расследовать многочисленнные случаи гибели солдат в армянской армии.

Глава Полиции обратился к одному из кричащих: «Почему «позор»? Недавно скрытая камера спрашивала собравшихся здесь граждан на предмет того, они «за» или «против». Большинство говорили, что «против», но никто из них не мог объяснить, против чего».

Затем подошел к журналистам. Сначала он прокомментировах информацию о том, что у него есть совместный бизнес с арестованным 30 августа по подозрению в особо крупных хищениях и злоупотреблении должностью начальником Дорожной полиции Маргаром Оганяном: «Я никогда не занимался с ним бизнесом. Не знаю, кто такое сочинил. Он арестован, ведется следствие, я не могу ничего прогнозировать».

Саргсян опроверг утверждение одного из журналистов о том, что президент на прошлой неделе распорядился «очистить окружение». «Такого не было. Я свое дело знаю, и специальные призывы не нужны. Они уже звучали задолго до этого, когда была объявлена борьба с этим явлением. В таких случаях я не пощажу даже друга и родственника», - сказал главный полицеский Армении.