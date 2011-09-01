Первая внучка Армении пошла в школу. Директор: Все равны, но деда обожаю

1 сентября 2011

Сегодня в первый класс пойдет старшая внучка президента Армении Сержа Саргсяна, дочь замглавы его администрации Микаеля Минасяна - Мариам.

Газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники, пишет, что класс, в котором будет учиться первая внучка страны, сделали роскошный ремонт.

Директор школы имени Пушкина Мариетта Матхашян опровергла эти сведения: «Ничего подобного, свяазанного с классным помещением, нет. Для нас нет разницы между учениками, все они равны. Она - одна из 131 первоклассников и хочу специально отметить, чтобы остальные брали пример со скормности Минасянов. Эти люди никогда задирают носы», - сказала директор.

На вопрос журналиста, является ли портрет президента на стене ее кабинета тербованием минобразования или Матхашян повесила его по собственной инициативе, директор школы ответила: «Это и приказ, и моя воля. Я, по крайней мере, боготворю его, это наш символ».