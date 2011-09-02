2 сентября 2011

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал освободить всех политзаключенных в стране к середине октября 2011 года, сообщает Лента.ru со ссылкой на Reuters.

В распоряжение агентства попало письмо главы МИД Болгарии Николая Младенова руководителю внешней политики Евросоюза Кэтрин Эштон и министрам иностранных дел европейского блока. По словам Младенова, который в конце августа встречался с Лукашенко, белорусский президент пообещал освободить находящихся в заключении активистов оппозиции в течение полутора месяцев. Также он планирует организовать круглые столы с оппозицией по вопросам развития страны.

Младенов уточнил, что желание Лукашенко улучшить отношения с Евросоюзом, очевидно, связано с экономическими санкциями, введенными европейским блоком в ответ на политические репрессии после беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года.

Источник Reuters в дипломатических кругах отметил, что Лукашенко решил воспользоваться услугами Болгарии как посредника на переговорах с ЕС после того, как эту функцию отказались выполнять Италия и Литва.