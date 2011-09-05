В Риме атакуют исторические памятники

5 сентября 2011

В Риме произошла серия нападений на исторические памятники. Согласно записям камер видеонаблюдения, первый инцидент случился на площади Пьяцца Навона в центре итальянской столицы. Здесь неизвестный мужчина попытался разбить мраморную скульптуру, установленную в одном из фонтанов, сообщает Би-би-си.

Спустя несколько часов, неизвестный вандал бросил камень в фонтан Треви. По мнению полицейских, оба нападения могут быть делом рук одного и того же человека.

4 сентября 2011г. в Риме был задержан 20-летний американский студент, который пытался забраться на Колизей и отколоть мраморную облицовку стен.