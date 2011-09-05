Мексиканских учителей обвинили в "Twitter-терроризме"

5 сентября 2011

Двум жителям мексиканского города Веракрус предъявили обвинения в терроризме и диверсионный деятельности, после того как они распространили через Twitter ложные сведения о захвате бандитами нескольких школ. По данным Associated Press, подозреваемые заключены под стражу, им грозит до 30 лет тюрьмы.

По версии обвинения, 25 августа репетитор по математике Хилберто Мартинес Вера написал в своем микроблоге на Twitter о том, что члены одного из наркокартелей захватили в заложники школьников. "Моя золовка только что позвонила мне, - сообщал он. - Все расстроены, ведь они только что похитили пятерых детей из школы". Подобные сообщения отправляла и бывшая школьная учительница Мария де Хесус Браво Пагола.

Сведения, распространенные Верой и Паголой, посеяли панику среди жителей Веракруса. Родители бросились спасать своих детей из "захваченных" школ. Многие в спешке оставляли машины посреди проезжей части. По данным местных властей, из-за этого на улицах города произошло 26 ДТП. Кроме того, звонки паникующих людей полностью парализовали работу экстренных служб, сообщает Лента.ru.