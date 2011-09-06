Памятник «Мимино» появится в Тбилиси в октябре

6 сентября 2011

Памятник героям знаменитого фильма Георгия Данелии «Мимино» установят в сквере исторического района Авлабари грузинской столицы. Об этом сообщил сегодня Сосо Абзианидзе - продюсер известного грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

По словам Абзианидзе, открытие памятника состоится 14 октября. В сквере установят скульптуры Валико Мизандари, Рубика Хачикяна, Ивана Волохова, роли которых в фильме блестяще сыграли Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян и Евгений Леонов. Четвертая фигура посвящена самому Данелии.

Автором памятника является грузинский скульптор и художник, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Скульптуры, недавно доставленные в Тбилиси, были переданы Грузии безвозмездно, передают «Вести».

Напомним, что 4 июля памятник героям «Мимино» был открыт в Армении. Идея открытия памятника в Дилижане принадлежит представителям армянской общины Владимирской области РФ и российским меценатам, на чьи средства и установили памятник.