В Азербайджане строят башню против армянского ТВ

9 сентября 2011

Министерство связи и информационных технологий Азербайджана до конца текущего месяца завершит строительство телевизионной башни в Тертерском районе, большая часть которого контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Генеральный директор производственного объединения «Телерадио» при министерстве Афлатун Шарифов сказал Trend, данный объект предназначен для обеспечения эфирного вещания азербайджанских телевизионных каналов в северной части Нагорного Карабаха, а также низменной части Карабахского региона (Агдам, Барда и другие районы).

«В перспективе работа телестанции будет переведена в электронный формат, что, в свою очередь, позволит предотвратить вторжение армянских телеканалов в эфирное пространство Азербайджана», - сказал Шарифов.