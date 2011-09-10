На порно-снимках армянской актрисы изображен ее муж

10 сентября 2011

Один из тех, кто изображен на распространенных в интернете порнографических снимков армянской актрисы Анжелы Саргсян, это ее муж – преподаватель на кафедре философии ЕГУ Хазар Аветисян. Об этом пишет газета «Жоховурд».

Анжела Саргсян, по данным издания, сама отдала фотографии из интимной жизни с мужем своему любовнику Карену Араяну, который затем опубликовал их вперемешку со снимками из их занятий сексом.

Ранее сообщалось, что распространивший фотографии 25-летний Араян признался в полиции, что пошел на этот шаг, чтобы «сорвать с Анжелы фальшивую маску». Ему посоветовали сделать это партнеры Саргсян по сериалу, его главные героини.

Газета «Грапарак» писала о сведениях, согласно которым актриса была приверженкой христианской религиозной организации «Слово жизни». Пресс-секретарь «Слова» Армен Лусьян по данному поводу заявил, что «даже если Анжела Саргсян посещала нашу церковь, я не могу комментировать этот вопрос». Он добавил, что ей не запретят и впредь посещать ее: «Мы не растаптываем людей, оказавшихся в трудной ситуации. Ей в первую очередь должно помочь ее окружение, чтобы вывести из подобного состояния, а не усугублять его», – сказал пресс-секретарь.

Ранее была распространена информация о том, что актрису из-за снимков уволили со съемок сериала «Где мой мужчина?» на телеканале «Армения».

Однако в интервью «Первому информационному» актриса опровергла информацию о своем увольнении: «Дирекция телеканала сообщила мне, что я остаюсь, а те, кто не желают со мной сниматься, могут написать заявления об уходе. Руководство «Армении» знает, что я ни в чем не виновата. Сначала я хотела уехать из Армении, так случившееся стало для меня большим ударом, тем более здесь, где права женщины не защищены. Потом я поняла, что, если уеду, получится, что я виновата. Поэтому я буду делать все, чтобы настоящий виновный понес наказание. Я продолжу играть и докажу всем, что личная жизнь не имеет отношения к работе. И если кто-то замечает щепку в чужом глазу, значит скрывает бревно в своем».

Газета «Грапарак» писала, что эту историю и дискуссии вокруг обнаженной фотосессии актрисы сценарист внесет в одну из последних серий мыльной оперы. Как и в жизни, подруги будут обсуждать поступок коллеги и осуждать ее.