Самую красивую девушку на планете выберут сегодня в Бразилии

12 сентября 2011

Финал 60-го конкурса «Мисс Вселенная» пройдет сегодня в бразильском Сан-Паулу. На звание самой красивой девушки претендуют 89 участниц.

Судьи, в соответствии с регламентом конкурса, определились со своими предпочтениями еще 8 сентября и выбрали 15 финалисток. Но их имена станут известны только сегодня. Ещё одна, 16-ая участница финала, будет выбрана по результатам зрительского голосования в Интернете. Финал конкурса состоит из трех этапов. Первый — дефиле в купальниках. Десять девушек, вышедших во второй этап, продемонстрируют зрителям и судьям свои вечерние платья. Пять красавиц, прошедших в третий этап, будут отвечать на вопросы жюри. Из их числа и выберут новую «Мисс Вселенную».