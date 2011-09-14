Папу римского могут судить за защиту священников-педофилов

14 сентября 2011

Правозащитники, представляющие интересы жертв священников-педофилов, подали жалобу в Международный суд Гааги на папу римского Бенедикта XVI и еще трех высокопоставленных представителей Ватикана. Они утверждают, что священнослужители Римско-католической церкви скрывали факты растления несовершеннолетних.

Заявители обвиняют священников в преступлениях против человечности.

В документе, поданном в Международный суд Гааги, говорится, что четверо иерархов не только не смогли предотвратить или наказать виновных в сексуальном насилии, но и скрывали преступления, которые совершаются по всему миру. Такое поведение высокопоставленных священнослужителей, по мнению заявителей, является «систематической и широко распространенной» практикой.

По данным американского Центра за конституционные, представляющей заявителей, имеются отдельные случаи, когда в документах и переписке между должностными лицами Ватикана и другими лицами священники отказываются сотрудничать со следствием. «Если вы посмотрите на эту ситуацию с большой высоты, вы увидите, что практика везде одинакова: информаторов наказывают, а Ватикан отказывается от сотрудничества с правоохранительными органами, — считает адвокат по правам человека CCR Пэм Спис. — Вы увидите, что таким образом священников защищают и оставляют на своих должностях, поэтому из-за этих решений другие дети подвергаются сексуальному насилию».

Как говорится в поданной в Гаагу жалобе, папа римский, как глава католической церкви, в конечном итоге несет ответственность за сексуальное насилие над детьми, которые совершают священники, а также за сокрытие этих преступлений.

Помимо него в заявлении фигурируют имена декана коллегии кардиналов и бывшего государственного секретаря Святого престола Анджело Содано, ныне действующего государственного секретаря Святого престола кардинала Бертоне Тарчизио, который ранее служил в Конгрегации доктрины веры (старейшая и главная из девяти конгрегаций Римской курии, в компетенции которой находится наблюдение за чистотой вероучения и морали), а также кардинал Уильям Левада, глава Конгрегации доктрины веры.

В числе жертв сексуального насилия, чьи дела были включены в жалобу в Гаагский суд, Меган Петерсен из американского штата Миннесота.