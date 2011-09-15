Плохие отношения Кочаряна и Саргсяна подтвердились в Карабахе

15 сентября 2011

Свидетельство плохих отношений между президентом Армении Сержем Саргсяном и его предшественником Робертом Кочаряном газета «Жоховурд» нашла в Карабахе.

Находящиеся 2 сентября в рамках празднования 20-летия независимости НКР в Степанакерте президенты стояли бок о бок примерно 40 минут и ни словом не обменялись за это время.

Глава Карабаха и Католикос всех армян Гарегин Второй приложили массу усилий, чтобы Саргсян и Кочарян наладили отношения, и даже посадили их рядом, но все попытки оказались тщетными, пишет газета. По окончании мероприятия Кочарян немедленно уехал к себе.