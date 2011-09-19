«Улисс» вплотную приблизился к первому чемпионству

19 сентября 2011

17-18 августа состоялись матчи 22-го тура Чемпионата Армении по футболу. Центральный поединок состоялся на стадионе «Раздан» между лидером первенства ереванским «Улиссом» и преследующим его капанским «Гандзасаром». В случае победы улиссцы в плотную бы приблизились к первоу чемпионскому титулу, матч завершился нулевой ничьей.

Этот результат позволил действующему чемпиону «Пюнику» сократить отставание от первого места на 5 очков. Они обыграли «Импульс» 1:0. Решающей встречей, таким образом, станет матч 24-го тура между «Улиссом» и «Пюником».

Гюмрийский «Ширак» сыграл 1:1 со столичной «Микой», «Бананц» с минимальным счетом одолел «Арарат».

Турнирная таблица:

«Улисс» – 47 очков в 23 играх

«Пюник» – 42 в 23-х

«Гандзасар» – 39 в 23-х

«Мика» – 31 в 22-х

«Бананц» – 31 в 23-х

«Импульс» – 29 в 22-х

«Ширак» – 17 в 22-х

«Арарат» – 10 в 22-х.