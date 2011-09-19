«Улисс» вплотную приблизился к первому чемпионству
17-18 августа состоялись матчи 22-го тура Чемпионата Армении по футболу. Центральный поединок состоялся на стадионе «Раздан» между лидером первенства ереванским «Улиссом» и преследующим его капанским «Гандзасаром». В случае победы улиссцы в плотную бы приблизились к первоу чемпионскому титулу, матч завершился нулевой ничьей.
Этот результат позволил действующему чемпиону «Пюнику» сократить отставание от первого места на 5 очков. Они обыграли «Импульс» 1:0. Решающей встречей, таким образом, станет матч 24-го тура между «Улиссом» и «Пюником».
Гюмрийский «Ширак» сыграл 1:1 со столичной «Микой», «Бананц» с минимальным счетом одолел «Арарат».
Турнирная таблица:
«Улисс» – 47 очков в 23 играх
«Пюник» – 42 в 23-х
«Гандзасар» – 39 в 23-х
«Мика» – 31 в 22-х
«Бананц» – 31 в 23-х
«Импульс» – 29 в 22-х
«Ширак» – 17 в 22-х
«Арарат» – 10 в 22-х.