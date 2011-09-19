2026 г. 3 июня, среда
Epress

«Улисс» вплотную приблизился к первому чемпионству

17-18 августа состоялись матчи 22-го тура Чемпионата Армении по футболу. Центральный поединок состоялся на стадионе «Раздан» между лидером первенства ереванским «Улиссом» и преследующим его капанским «Гандзасаром». В случае победы улиссцы в плотную бы приблизились к первоу чемпионскому титулу, матч завершился нулевой ничьей.

Этот результат позволил действующему чемпиону «Пюнику» сократить отставание от первого места на 5 очков. Они обыграли «Импульс» 1:0. Решающей встречей, таким образом, станет матч 24-го тура между «Улиссом» и «Пюником».

Гюмрийский «Ширак» сыграл 1:1 со столичной «Микой», «Бананц» с минимальным счетом одолел «Арарат».

Турнирная таблица:

«Улисс»          – 47 очков в 23 играх

«Пюник»        – 42 в 23-х

«Гандзасар»   – 39 в 23-х

«Мика»           – 31 в 22-х

«Бананц»        – 31 в 23-х

«Импульс»     – 29 в 22-х

«Ширак»        – 17 в 22-х

«Арарат»        – 10 в 22-х.

Армения
Экс-президенты Армении избегут обеда с нынешним и военного парада
Предыдущая

Экс-президенты Армении избегут обеда с нынешним и военного парада

Далита представит Армению на детском Евровидении. Не обошлось без дельфинов (ВИДЕО)
Следующая

Далита представит Армению на детском Евровидении. Не обошлось без дельфинов (ВИДЕО)