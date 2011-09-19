Олимпийская деревня в Сочи может рухнуть

19 сентября 2011

Более половины многоэтажных домов из монолитного железобетона, построенных в преддверии Олимпиады 2014 года в Сочи, могут превратиться в руины. Ошибку в нормативных документах, которая может привести к трагедии, обнаружили специалисты Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Лет 30 назад дома в районе Сочи строили не выше 14 этажей. При необходимости строительства зданий большей этажности проводились серьезные экспериментально-теоретические исследования, в результате которых принимались решения об использовании тех или иных способов сейсмозащиты. В 1981 году Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК) был введен так называемый коэффициент редукции, или, другими словами, поведения зданий, вскрывающий, как предполагалось, внутренние резервы конструкций и увеличивающий их несущую способность. Считалось, что этот коэффициент учитывает рассеивание энергии при подземных толчках, то есть снижает их потенциальную опасность.

Профессора Олег Мкртычев и Гурам Джинчвелашвили, которым полгода назад поручили участвовать в приведении российских норм в соответствие с европейскими, наткнулись на грубейшую ошибку в отечественных правилах. Оказывается, тот самый коэффициент, на который делилась разрушительная сила землетрясения, был чересчур завышен. В то время, когда прогрессивный Запад снижал степень возможного разрушения, уменьшая силу воздействия толчков аналогичным коэффициентом в 1,5–2 раза (при этом необходимо было выполнить ряд конструктивных требований), российские проектировщики «делили» опасность землетрясения на коэффициент 4 (!).

Понятно, что такое снижение было на руку строителям - им не надо было затрачивать дополнительные средства на антисейсмические мероприятия. Как итог, здания, запроектированные на 9-балльное землетрясение, в реальности могут разрушиться уже при землетрясении силой в 7 баллов, при толчках в 5–6 баллов дать трещины, передает Infox.ru.