Кого обезвреживают в Ереване. Очевидцы и слухи

23 сентября 2011

Сегодня рано утром во время полицейской погони на проспекте Мясникяна, у зоопарка, двое пассажиров автомобиля Mercedes, который врезался в столб, были арестованы. Об этом сотруднику Epress.am на месте происшествия рассказал один из очевидцев.

По словам полицейских, работающих на месте, один из преступников попробовал сбежать, поднялся на ближайшую скалу, откуда упал и умер.

По данным наших источников, одному из преступников удалось сбежать. В центре столицы продолжается операция по его поимке: автоматчики в бронежилетах, а некоторые и в черных масках, останавливают и чуть ли не каждый автомобиль в малом центре.

По непроверенным данным, преступная группировка около полугода назад осуществила разбойное нападение на одного из высокопоставленных чиновников фонда «Линси».

На уровне слухов, Epress.am получает информацию о том, что среди преступников есть бродственники высокопоставленных чиновинков Армении и Карабаха: племянники либо сыновья судьи Тиграна Саакяна, заместителя начальника Специальной следственной службы Марселя Матевосяна, замминистра обороны Карабаха, генерала Самвела Карапетяна, известного под прозвищем Огановский.

Руководитель отдела связей с общественностью центрального отделения полиции Еревана Армен Малхасям сообщил, что «в городе проводится оперативная операция по обезвреживанию лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении». Других подробностей Малхасян не сообщил.