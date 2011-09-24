2026 г. 3 июня, среда
Epress

Казаки приготовили ответ силовикам и армянской диаспоре

Свердловские казаки решили сохранить чистоту своего имени – после громкого задержания более 100 человек в городе Артемовском они собирают новую встречу, на которую помимо главы региона зовут и полпреда в Уральском федеральном округе Евгения Куйвашева. Как сообщает «Независимая газета», поводом стали события прошлой недели, когда на въезде в город были задержаны молодые люди с солидным арсеналом орудия, среди которых были члены Оренбургского казачества. Силовики подозревают задержанных в планировании акции против армянской диаспоры города, казаки же говорят, что просто собрались на совещание.

По данным «НГ», местные жители обвиняют армянскую диаспору в захвате реальных рычагов власти в Артемовском и подмене органов власти. В материалах, написанных противниками диаспоры, говорится, что приезжие захватили экономику города и подчинили муниципалитет своим интересам. После проведенной на прошлой неделе спецоперации полиция объявила о предотвращенном погроме, а задержанные (они оказались членами Оренбургского казачества) сообщили, что собирались лишь обсудить проблемы города.

Сейчас Артемовский управляется по двуглавой системе: в нем есть глава города – председатель Думы, и сити-менеджер (глава администрации). Конкурс на вторую позицию должен был завершиться еще летом, но одного из основных кандидатов обвинили в поддержке армянской диаспоры и победитель так и не был определен. События прошлой недели активисты местного казачества называют реакцией на беспредел, творимый армянской группировкой, а их противники – нарушением российского законодательства.

Губернатор Александр Мишарин одобрил действия спецназа, задержавшего несколько десятков молодых людей и отчитавшегося об аресте целого арсенала оружия.

Однако атаман Оренбургского войскового казачьего общества, вице-премьер свердловского правительства Владимир Романов выступил в поддержку своих сторонников. А атаман Среднеуральского отдельского казачьего общества Виктор Семин рассказал, что Совет атаманов отдела принял решение провести новый общий сход, посвященный «беспрецедентному задержанию казаков в «Усадьбе». Он должен пройти в воскресенье, 25 сентября, в 14 часов у дома культуры «Энергетик» в Артемовском. Наученные горьким опытом казаки пригласили полпреда президента Евгения Куйвашева, губернатора Александра Мишарина, прокурора Свердловской области Юрия Пономарева, начальника ГУ МВД РФ Михаила Бородина, начальника свердловского УФСБ Бориса Козиненко и регионального омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

«Ввиду того что казаков публично оскорбили, приравняв к бандитам, дискредитировали в глазах населения само движение, казаки решили так же публично разобраться в сложившейся ситуации», – считает Семин, указывающий, что на все арестованное оружие у задержанных артемовцев было разрешение. Он считает неправильным представление всей ситуации как разборки двух вооруженных группировок и намерен доказать чистоту намерений представителей казачества, а заодно задать вопросы свердловской полиции, которая, по мнению казаков, дискредитирует их движение. На момент подготовки материала ни одно официальное ведомство не подтвердило готовности своих руководителей участвовать во встрече.

Армения
Брат президента Армении внес ясность в сведения о своем здоровье
Предыдущая

Брат президента Армении внес ясность в сведения о своем здоровье

В Нью-Йорке пытались напасть на премьер-министра Турции
Следующая

В Нью-Йорке пытались напасть на премьер-министра Турции