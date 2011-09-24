Казаки приготовили ответ силовикам и армянской диаспоре

24 сентября 2011

Свердловские казаки решили сохранить чистоту своего имени – после громкого задержания более 100 человек в городе Артемовском они собирают новую встречу, на которую помимо главы региона зовут и полпреда в Уральском федеральном округе Евгения Куйвашева. Как сообщает «Независимая газета», поводом стали события прошлой недели, когда на въезде в город были задержаны молодые люди с солидным арсеналом орудия, среди которых были члены Оренбургского казачества. Силовики подозревают задержанных в планировании акции против армянской диаспоры города, казаки же говорят, что просто собрались на совещание.

По данным «НГ», местные жители обвиняют армянскую диаспору в захвате реальных рычагов власти в Артемовском и подмене органов власти. В материалах, написанных противниками диаспоры, говорится, что приезжие захватили экономику города и подчинили муниципалитет своим интересам. После проведенной на прошлой неделе спецоперации полиция объявила о предотвращенном погроме, а задержанные (они оказались членами Оренбургского казачества) сообщили, что собирались лишь обсудить проблемы города.

Сейчас Артемовский управляется по двуглавой системе: в нем есть глава города – председатель Думы, и сити-менеджер (глава администрации). Конкурс на вторую позицию должен был завершиться еще летом, но одного из основных кандидатов обвинили в поддержке армянской диаспоры и победитель так и не был определен. События прошлой недели активисты местного казачества называют реакцией на беспредел, творимый армянской группировкой, а их противники – нарушением российского законодательства.

Губернатор Александр Мишарин одобрил действия спецназа, задержавшего несколько десятков молодых людей и отчитавшегося об аресте целого арсенала оружия.

Однако атаман Оренбургского войскового казачьего общества, вице-премьер свердловского правительства Владимир Романов выступил в поддержку своих сторонников. А атаман Среднеуральского отдельского казачьего общества Виктор Семин рассказал, что Совет атаманов отдела принял решение провести новый общий сход, посвященный «беспрецедентному задержанию казаков в «Усадьбе». Он должен пройти в воскресенье, 25 сентября, в 14 часов у дома культуры «Энергетик» в Артемовском. Наученные горьким опытом казаки пригласили полпреда президента Евгения Куйвашева, губернатора Александра Мишарина, прокурора Свердловской области Юрия Пономарева, начальника ГУ МВД РФ Михаила Бородина, начальника свердловского УФСБ Бориса Козиненко и регионального омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

«Ввиду того что казаков публично оскорбили, приравняв к бандитам, дискредитировали в глазах населения само движение, казаки решили так же публично разобраться в сложившейся ситуации», – считает Семин, указывающий, что на все арестованное оружие у задержанных артемовцев было разрешение. Он считает неправильным представление всей ситуации как разборки двух вооруженных группировок и намерен доказать чистоту намерений представителей казачества, а заодно задать вопросы свердловской полиции, которая, по мнению казаков, дискредитирует их движение. На момент подготовки материала ни одно официальное ведомство не подтвердило готовности своих руководителей участвовать во встрече.