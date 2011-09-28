Арестованный армянский полицейский не стучит на коллег

28 сентября 2011

Арестованный за хищения в особо крупных размерах и злоупотребления должностным положением уже бывший глава дорожной полиции Армении Маргар Оганян не давал показаний против чиновников полиции. Об этом в беседе с газетой «Айкакан жаманак» заявил адвокат Оганяна Мкртыч Васакян.

Последний сообщил также, что его подопечный чувсвует себя нормально: «Проблем у него нет, только сахарный диабет».

Кроме того юрист не подтвердил и не опровергнул информацию о том, что бывший полицейский содержится в одной камере с экс-начальником главного управления уголовного розыска Ованесом Тамамяном, обвиняемом в злоупотреблении служебным положением и сокрытии убийцы. «Я спрашивал его о соседе по камере», - сказал адвокат.

«АЖ» писала, что в той же двухместной камере содержался амнистированный политзаключенный, главный редактор этой газеты Никол Пашинян.

Ранее «Грапарак» писала, что показания бывшего главы Дорожной полиции, в первую очередь, направлены против главы полиции Алика Саргсяна, который, по заявлению Оганяна, либо был в курсе происходящих преступлений, либо даже «заказывал» их сам. Оганян решил, что не должен становиться козлом отпущения, и начал говорить. Пока его показания записываются и, если появится необходимость, будут представлены широкой общественности, передавала газета.