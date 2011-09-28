Главарем банды оказался сын лавашного барона. Жену арестовали

28 сентября 2011

После ареста главаря большой вооруженной банды Артюши Акопяна стало известно что задержана и его супруга Марина Акопян, которая проведет два месяца предварительного ареста в Абовянской колонии. Об этом в среду пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.

Жена главаря якобы взяла на себя отвественность за лекарство, которое было обнаружено вместе с наркотиками и оружием в ходе обыска на их квартире.

Отец Артюши Сурен Акопян подтвердил информацию об аресте невестки, заявив, что не знает причины.

Газета отмечает, что Сурен Акопян является владельцем пекарни, которая готовит известный в Армении лаваш марки «Лаваш Сурика». Помимо этого, он руководит территориальным отделением партии «Процветающая Армении» (ППА) в Гарни. А в ходе последних парламентских выборов в мае 2007 года его его сына, Артюшу, за деятельность в пользу ППА ударил ножом представитель партии «Дашнакцутюн».