1 октября 2011

ООН объявила международный конкурс на лучший дизайн памятнику жертвам рабства и работорговли.

Конкурс открыт для всех художников. Работа-победитель будет размещена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание мемориала и образовательных программ по этой теме, а также пообещала контролировать проект.

Проекты-памятники должны быть представлены к середине декабря этого года, сам памятник будет установлен уже в следующем году.