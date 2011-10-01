ООН объявила международный конкурс на лучший дизайн памятнику жертвам рабства
ООН объявила международный конкурс на лучший дизайн памятнику жертвам рабства и работорговли.
Конкурс открыт для всех художников. Работа-победитель будет размещена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание мемориала и образовательных программ по этой теме, а также пообещала контролировать проект.
Проекты-памятники должны быть представлены к середине декабря этого года, сам памятник будет установлен уже в следующем году.