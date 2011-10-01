Оппозиция будет вести переговоры параллельно с круглосуточными митингами

1 октября 2011

Руководитель делегации от правящей парламентской коалиции на переговорах власти с оппозицией республиканец Давид Арутюнян находится за пределами Армении. А в центре Еревана в это время стартовали круглосуточные митинги оппозиции.

Накануне координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян заявил с трибуны митинга, что он тщетно пытался связаться с Арутюняном. Оппозиционер сообщил другому члену делегации Гагику Минасяну, что Конгресс готов продолжить диалог.

По данным газеты «Жоховурд», прерванные из-за ареста молодаго активиста Конгресса Тиграна Аракеляна переговоры власть-оппозиция возобновятся в понедельник-вторник, даже если Арутюнян и член «Процветающей Армении» Наира Зограбян не успеют вернуться из Страсбурга, где они участвуют в осенней сессии ПАСЕ.