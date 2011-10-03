ВИДЕО: О возрасте, профессии и любви. Армен Джигарханян в день рождения

3 октября 2011

Заслуженный артист СССР Армен Джигарханян отмечает день рождения 3 октября. Накануне своего 76-летия актер встретился со съемочной группой РИА Новости в театре. Джигарханян рассказал, что к особым торжествам не готовится.

"Это день для меня - моя внутренняя проблема. Это повод и для радости, и для огорчений, потому что возраст у меня уже большой", - признался Армен Борисович.

По словам артиста, он активно работает - вместе с молодыми актерами репетирует новый спектакль. Как рассказал Джигарханян, для него это означает возвращение в профессию.

"Мне хочется, что бы на премьеру спектакля в октябре пришли зрители и оценили мою работу. Я ведь десять лет не играл в театре, а сейчас вот решил вернуться", - добавил артист.

Армен Борисович, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимающийся российский актер – на его счету более 300 работ в кино, - считает, что его лучшая роль еще не сыграна.

"Я все жду, когда меня позовут, а я скажу: "Вот эта! К этой роли я стремился!", - пояснил он.

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. После окончания школы в 1953 году он поехал в Москву поступать в ГИТИС. Армен не прошел экзамен - приемной комиссии не понравился его ярко выраженный акцент. После неудавшегося поступления Джигарханян вернулся Ереван, где проработал год осветителем на киностудии "Арменфильм", одновременно готовясь к поступлению в Ереванский театрально-художественный институт, в который успешно сдал экзамены в 1954 году на курс к знаменитому режиссеру Вартану Аджемяну, руководителю театра им. Г. Сундукяна.

В 1969 году актера пригласили работать в театр им. Вл. Маяковского. Также Джигарханян играл и в "Ленкоме".