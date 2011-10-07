Арестован бывший бойфренд армянской актрисы - героини порно-снимков

7 октября 2011

Карен Араян, который обвиняется в распространении порно-снимков своей бывшей любовницы актрисы Анжелы Саргсян, был арестован в среду.

Как сообщил Epress.am сотрудник управления по связям с общественностью полиции, подполковник Севак Милитонян, Араяну выдвинули обвинение по признакам статей «распространение, реклама, а также изготовление с этой целью порнографических материалов или предметов, в том числе печатных объявлений, кино- и фотоматериалов, изображений либо других предметов» и «использование, хранение или распространение личной либо семейной информации человека без его согласия».

По первой статье предполагается штраф в 200-400 размере минимальной заработной платы (мин. – $87) или до 2 лет тюрьмы. Вторая статья предусматривает штраф либо 2-месячный арест. Ранее сообщалось, что экспертиза выявила порнографический характер снимков.

Бывший бойфренд Анжелы Саргсян в 2006 году был осужден за разбойное нападение. На свободу он вышел досрочно в 2009-м. В полиции он признался, что пошел на этот шаг, чтобы «сорвать с Анжелы фальшивую маску». Ему посоветовали сделать это партнеры Саргсян по сериалу, его главные героини.

Газета «Грапарак» писала о том, что актриса была приверженкой христианской религиозной организации «Слово жизни». Прее-секретарь «Слова» Армен Лусьян по данному поводу заявил, что «даже если Анжела Саргсян посещала нашу церковь, я не могу комментировать этот вопрос». Он добавил, что ей не запретят и впредь посещать ее: «Мы не растаптываем людей, оказавшихся в трудной ситуации. Ей в первую очередь должно помочь ее окружение, чтобы вывести из подобного состояния, а не усугублять его», – сказал пресс-секретарь.

Ранее была распространена информация о том, что актрису из-за снимков уволили со съемок сериала «Где мой мужчина?» на телеканале «Армения». Однако в интервью «Первому информационному» актриса опровергла информацию о своем увольнении: «Дирекция телеканала сообщила мне, что я остаюсь, а те, кто не желают со мной сниматься, могут написать заявления об уходе. Руководство «Армении» знает, что я ни в чем не виновата.

Сначала я хотела уехать из Армении, так случившееся стало для меня большим ударом, тем более здесь, где права женщины не защищены. Потом я поняла, что, если уеду, получится, что я виновата. Поэтому я буду делать все, чтобы настоящий виновный понес наказание. Я продолжу играть и докажу всем, что личная жизнь не имеет отношения к работе. И если кто-то замечает щепку в чужом глазу, значит скрывает бревно в своем».