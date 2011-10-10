Широков: Армяне заслужили играть на Евро

10 октября 2011

Футболисты сборной Армении заслужили право участвовать в финальной части Евро-2012, считает полузащитник сборной России Роман Широков.

"Хотелось бы увидеть на втором месте по итогам группового отборочного турнира сборную Армении. И из-за Ромы Березовского (вратаря сборной Армении, бывшего партнера Широкова по "Химкам"), плюс бывшая союзная республика. Тем более, они в этом отборочном цикле провели ряд отличных матчей и забили больше всех мячей. Считаю, что армяне заслужили играть на Евро", - передает слова Широкова «РИА Новости».

Напомним, что во вторник в заключительном туре отборочной группы B сборная Армении сыграет на выезде с занимающей второе место сборной Ирландии, от которой отстает на одно очко. Если сборная Армении сможет занять второе место в группе, то впервые в истории примет участие в стыковых играх за право участвовать в финальной части чемпионата Европы.