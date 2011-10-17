Президент Армении нашел замену брату российского миллиардера

17 октября 2011

Президент Армении Серж Саргсян подписал 17 октября указ о назначении заместителя главы своей администрации Вигена Саргсяна ее руководителем.

Виген Саргсян стал советником главы государства еще при Роберте Кочаряне в 2003 году. В 2009-м Серж Саргсян назначил его замглавы администрации, который до последнего времени руководил Карен Карапетян - брат российского миллиардера, владельца компании «Ташир» Самвела Карапетяна.

Другим заместителем руководителя администрации является зять президента Микаел Минасян.